13-Novembre : La témoin «providentielle» qui a dénoncé un terroriste

Elle se souvient du «regard inhumain» d’Abdelhamid Abaaoud: au procès du 13-Novembre, vendredi, «Sonia» a raconté comment elle avait dénoncé le chef opérationnel et évité d’autres attentats.

Visage flouté, voix modifiée, c’est un spectre qui apparaît sur les écrans de la Cour d’assises spéciale de Paris. «Sonia» dit avoir «48 ans», être «agent». Témoin protégé, elle a changé d’identité et de vie depuis son témoignage crucial, «providentiel» selon un enquêteur, qui a permis de localiser le terroriste Abdelhamid Abaaoud, en fuite après avoir mitraillé les terrasses parisiennes le 13 novembre 2015, et d’éviter de nouveaux attentats.

«Ennemi public numéro un», traqué, le chef opérationnel des commandos de Paris et Saint-Denis sera tué dans un assaut policier le 18 novembre 2015. Plus de six ans après, «Sonia» décrit à la Cour cette soirée, au surlendemain des attentats qui ont fait 130 morts, où elle a croisé la route d’Abdelhamid Abaaoud, terré dans un buisson à Aubervilliers, le long de l’autoroute A86.

Elle accompagne une jeune femme paumée et instable qu’elle a prise sous son aile et qu’elle héberge, Hasna Aït Boulahcen. Elle devait juste aller récupérer «son cousin de 17 ans qui a des problèmes», mais se retrouve face à Abdelhamid Abaaoud, figure française du djihadisme censée être en Syrie.

«L’islam, ce n’est pas ça…»

Elle rentre chez elle et, le lendemain, le 16 novembre, elle attend qu’Hasna Aït Boulahcen quitte son domicile pour appeler le numéro vert mis en place par la police. «J’ai expliqué qui j’avais rencontré, on ne m’a pas crue», déplore «Sonia». Elle est convoquée dans la soirée et livre beaucoup d’éléments, une description physique du djihadiste, le fait qu’il porte un blouson, un «bob couleur crème» et des «baskets orange», repérées sur la vidéosurveillance du métro et seulement connues des enquêteurs.