Pologne et Allemagne : La tempête a fait quatre morts en Europe

Au moins trois personnes sont mortes en Pologne et une autre en Allemagne, deux pays frappés jeudi par une violente tempête qui balaie l'Europe.

Au moins quatre personnes ont été tuées dans de violentes tempêtes qui ont frappé l'Europe jeudi, avec des vents atteignant 180 km/h, provoquant des perturbations de trafic. Le vent a causé la mort de trois personnes en Pologne, et d'une autre en Allemagne. À Cracovie, dans le sud de la Pologne, deux ouvriers ont péri et deux autres ont été blessés quand la tempête a renversé une grue sur un chantier. Un autre homme a été tué par un arbre qui s'est abattu sur sa voiture dans l'ouest du pays.

À travers la Pologne, des vents allant jusqu'à 125 km/h ont sérieusement endommagé environ 500 maisons, arraché des toits, abattu des centaines d'arbres et privé d'électricité 324 000 foyers. La République tchèque a été touchée, avec plus de 300 000 foyers privés d'électricité et d'importantes perturbations du trafic. Les vents les plus violents, avec des rafales de 181 km/h, ont été enregistrés sur le Snezka, la plus haute montagne tchèque, dans le nord. Trois enfants blessés ont été hospitalisés après un accident dans le sud-ouest du pays. Le vent y a soulevé le capot d'une voiture, la poussant de toute force sur un autre véhicule.