Intempéries : La tempête Eunice a fait au moins 16 morts

L’Angleterre, les Pays-Bas et la Belgique ont notamment été touchés par la tempête, qui a traversé le nord du Vieux Continent avec des vents d’une force extrême vendredi.

La tempête Eunice continue de balayer le nord-ouest de l'Europe samedi matin, avec de fortes rafales encore attendues sur les côtes allemandes, et a déjà laissé derrière elle au moins seize morts et d'importants dégâts matériels ainsi que des coupures d'électricité massives. Un précédent bilan faisait état de quatorze décès.

«Il y a un risque de fortes rafales et de tempête violente (niveau 3 sur 4). Rafale maximale: 100-115 km/h», ont prévenu les services météorologiques allemands, mettant en garde contre les risques d'arbres déracinés, de chutes de branches ou encore de toitures endommagées. Cette tempête a laissé un spectacle de désolation sur son passage et provoqué d'importantes perturbations.

Des centaines de vols, trains et ferries ont été annulés dans tout le nord-ouest de l'Europe face aux vents d'une force extrême provoqués par Eunice, qui a déferlé moins de 48 heures après la tempête Dudley (au moins six morts en Pologne et en Allemagne). À ce stade, seize morts ont été recensés à cause d'Eunice: en Pologne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Belgique et un en Irlande. Nombre de ces décès sont dus à la chute d'arbres sur des véhicules.