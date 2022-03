La tempête Fay inonde la Floride

La tempête tropicale Fay s'attardait jeudi sur la Floride, continuant de provoquer des inondations, conduisant le gouverneur de l'État à réclamer l'état de catastrophe naturelle.

Sixième tempête formée dans l'océan Atlantique cette année, Fay a d'abord frappé les Caraïbes le week-end dernier, faisant au moins quatre morts en République dominicaine. Haïti a payé le plus lourd tribut, avec sept morts et trois disparus dont les maisons ont été touchées, selon la protection civile, et surtout deux morts et une trentaine de disparus dus à la chute d'un bus bondé dans une rivière.