Intempéries : La tempête frappe l'Italie et fait un mort

De violents orages ont provoqué des inondations et détruit un pont, dans le nord de l'Italie. Un chauffeur de taxi est mort noyé dans le Piémont.

Un taxi a été emporté dans la ville de Capriata d'Orba, près d'Alexandrie, à l'endroit où un pont s'est également écroulé. Le chauffeur est décédé tandis qu'un passager a réussi à s'extirper du taxi et a survécu en s'accrochant à un arbre, selon les médias italiens.

Une centaine de personnes ont été évacuées de leurs maisons, lundi, en Ligurie, tandis que les pompiers ont dénombré 900 opérations de secours entre Gênes et Milan. Des routes et des voies ferrées ont été inondées et le trafic a été ponctuellement suspendu.