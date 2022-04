Aux Philippines : La tempête Megi a fait au moins 28 morts

Une tempête tropicale a fait de gros dégâts, et de nombreuses victimes, dans le centre et le sud des Philippines, ont annoncé mardi les autorités.

Au moins 28 personnes sont mortes dans le centre et le sud des Philippines lors du passage de la tempête tropicale Megi, qui a provoqué inondations et glissements de terrain, ont indiqué mardi les autorités. Dans la province de Leyte, la plus touchée, au moins 22 personnes ont péri dans des glissements de terrain et 27 sont portées disparues, selon les autorités locales.