La tension est montée d'un cran entre les restaurateurs luxembourgeois

«Food porn»

Mais le cuisinier expérimenté ne se laisse guère impressionner et sert d'abord les entrées. Pour Sandra, un ceviche de truite saumonée et de sandre, pour Kim un carpaccio d'inspiration japonaise et des cornichons. Les deux femmes se montrent encore plutôt critiques, Kim qualifiant même son entrée de «ratage complet». Les deux autres cuisiniers, jury du soir, Ben et Chris, sont en revanche tout à fait satisfaits de leur tulle paysan et de leur Solyles de poulet.