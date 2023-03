Guerre : La tension monte dans les régions russes proches de l'Ukraine

Klimovo est une ville industrielle dans laquelle est érigé un monument à la mémoire du dirigeant soviétique Vladimir Lénine. Elle est située non loin des villages de Lyubechane et Sushany, où ont eu lieu les attaques de jeudi.

Après l’attaque de jeudi, les habitants vaquaient vendredi à leurs occupations, mais la tension était palpable. «Nous avons peur de tout», déclare Olga Ulyanova, une retraitée de 62 ans, près d’un marché à Klimovo, une ville industrielle dans laquelle est érigé un monument à la mémoire du dirigeant soviétique Lénine. «Je vis seule et je suis inquiète. Les bandits pourraient venir, défoncer ma porte et me tuer», dit-elle, avant d’ajouter: «Les gens attendent et ont peur de tout.»