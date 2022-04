Soirée hot: La tenue sexy de Gigi Hadid à son anniversaire

Gigi Hadid aime fêter son anniversaire en grande pompe et, cette année-ci, n’a pas failli à la règle. Le mannequin a eu 27 ans samedi. Le dîner s’est déroulé au Zero Bond, un club privé dans le quartier de NoHo à New York. La reine de la soirée portait un ensemble, diablement sexy, en dentelle blanche griffé Dion Lee.

Le look était constitué d’un manteau épaulé, d’un bustier et d’un pantalon fluide. Le créateur australien établi aux États-Unis est réputé notamment depuis qu’il a habillé Meghan Markle.

Digne d’un défilé

Les invités, triés sur le volet, donnaient l’impression d’être à un défilé ou à une soirée de la Fashion Week de New York. Parmi eux, il y avait son copain, le chanteur Zayn Malik, sa sœur, le top Bella Hadid et leur frère Anwar qui ne démérite pas dans le domaine. Leur mère, le mannequin Yolanda Hadid était aussi présente. Du côté, des amis, on a vu Black Lively et Emily Ratajkowski. Comme il faisait chaud, ce soir-là, tout ce petit mode a opté pour des vêtements légers.