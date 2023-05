Séisme: La terre a tremblé en France, la secousse enregistrée au Luxembourg

Le tremblement de terre s'est produit vers 21h15 à une quinzaine de km au sud de la ville franc-comtoise et à une profondeur de 12 kilomètres. Selon la soixantaine de témoignages recueillis lundi soir par le Bureau central sismologique français, les secousses ont été principalement ressenties dans la région de Montbéliard et de Belfort, ainsi qu'en Alsace et dans les Vosges.