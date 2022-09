Séisme : La terre a tremblé en Alsace

Un séisme de magnitude 4,8 a secoué samedi en fin d'après-midi le sud de l'Alsace, et les régions allemandes et suisses voisines, notamment le secteur de Bâle. La ville suisse avait été quasiment rayée de la carte par un puissant tremblement de terre en 1356.

L'épicentre du séisme a été localisé, à 12 km de profondeur, à Schlierbach, une localité haut-rhinoise proche du Rhin et des frontières allemande et suisse. Selon la préfecture, aucun dégât n'a été rapporté pour le moment, mais de nombreux habitants du secteur ont fait part sur les réseaux sociaux de leur frayeur.

Selon une porte-parole des pompiers du Haut-Rhin, ces derniers ont reçu un pic d'appels «juste après le séisme», émanant essentiellement de Mulhouse, et qui s'est tari par la suite. Les pompiers n'ont pour l'instant constaté que «quelques fissures sur un immeuble« mulhousien, a ajouté cette porte-parole. Le séisme a été légèrement ressenti jusqu'à Nancy et Besançon côté français, et au-delà de Berne et Zurich, jusqu'au lac Léman, côté suisse. Le réseau national de surveillance sismique basé à Strasbourg faisait état de témoignages sur un rayon de 230 km.