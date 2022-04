«Ferme en ville» à Luxembourg – «La terre, les bêtes, c’est ma passion»

Le jeune homme est désormais associé avec son père et élève des génisses, des vaches n’ayant pas encore eu de veau, à Canach pour une exploitation laitière. Il est également membre de l’ASBL Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren qui organise sa Ferme en ville, samedi et dimanche, près de la Gëlle Fra, à Luxembourg. Avec veaux, vaches, cochons, dégustations et animations, ils sensibiliseront un public familial à l’agriculture.

Le père de Charles avait repris l’exploitation du grand-père qui l’avait lui-même eue de son propre père. Mais cette transmission se perd. «Par an, une trentaine d’exploitations disparaissent après des départs en retraite, faute de repreneur. Nous ne sommes déjà plus que 1 500 dans le pays, explique Charles. Pour faire ce travail, il faut vraiment l’aimer. Il faut se lever de bonne heure. Quand on n’est pas là, se faire remplacer. Les bêtes et les champs n’attendent pas».