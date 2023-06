États-Unis: La terrible mort d’une employée coincée dans la chambre froide d'un restaurant

Un loquet défectueux

Selon un rapport préliminaire, Nguyet Lee est morte d’hypothermie, mais l’exacte cause du décès n’a pas encore été déterminée, rapporte CBS News . La famille de la victime, elle, a porté plainte contre la chaîne Turbo Restaurants, propriétaire de l’établissement. Elle affirme que la direction savait qu’il y avait un problème avec le loquet de la chambre de congélation depuis le mois d’août 2022 au moins . «Cependant, ils ont agi avec indifférence en ne le réparant pas pendant près de neuf mois. Il s’agit là de la cause réelle et immédiate du décès de Mme Le», dénonce la plainte.

Les employés devaient se servir d’un tournevis pour ouvrir et fermer la porte, qu’ils étaient contraints d’huiler régulièrement. La famille de la sexagénaire, qui était veuve et mère de quatre enfants, accuse la chaîne de négligence grave et réclame 1 million de dollars de dommages et intérêts. De son côté, un porte-parole a assuré que la franchise coopérait avec les autorités, mais qu’elle ne ferait aucun commentaire, l’enquête étant toujours en cours.