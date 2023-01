Etats-Unis: La terrible vidéo de l’arrestation fatale de Tyre Nichols

États-Unis : La terrible vidéo de l’arrestation fatale de Tyre Nichols

Joe Biden s’est dit «profondément meurtri»

Réagissant quelque trente minutes après que la vidéo explosive eut été rendue publique, le président Joe Biden s’est dit «scandalisé» et «profondément meurtri». «Maman. Maman. Maman!» crie Tyre Nichols dans un des extraits. Dans un autre, on le voit au sol, battu durant de longues secondes. Vendredi des premières manifestations débutaient dans diverses villes du pays, notamment Washington, New York et Memphis.

Signe que l’affaire est potentiellement explosive, Joe Biden avait exhorté à ce que les rassemblements soient «pacifiques» et s’est entretenu au téléphone dans l’après-midi avec la mère et le beau-père de Tyre Nichols. Car sa mort rappelle celle de l’Afro-Américain George Floyd, tué par un policier en mai 2020. Des manifestations contre le racisme et les violences policières avaient alors embrasé le pays, fédérées autour du slogan «Black Lives Matter» (Les vies noires comptent). «Quand mon mari et moi sommes arrivés à l’hôpital et que j’ai vu mon fils, il était déjà mort. Ils l’avaient réduit en bouillie. Il avait des bleus partout, sa tête était enflée comme une pastèque», a raconté en larmes RowVaughn Wells, la mère de Tyre Nichols, dans une interview diffusée par la chaîne CNN.