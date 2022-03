Kourtney Kardashian : «La tête a été coupée et collée» avec photoshop

Les internautes accusent Kourtney Kardashian d’avoir photoshopé à outrance l’une de ses photos Instagram. C'est le super fail de la semaine.

Certains internautes saluent l’initiative de Kourtney de croupir nue dans l’eau, et d’autres ont relevé les erreurs de retouche photo, à savoir: son visage sans ombre, un téton à la place du pouce et une jambe gauche drôlement irrégulière. Éviter de regarder cette photo trop longtemps, ça donne mal à la tête. Vous aurez l’impression que son visage, disproportionné, a été «coupé et collé sur un autre corps», fait remarquer une internaute. «C'est vraiment horrible», écrit une autre abonnée.