La tête dans les étoiles au Tramsschapp

Il s'agit d'un objet mesurant de quelques mètres à quelques centaines de kilomètres, composé notamment de glace. Il y en a partout, surtout autour de Mars et Jupiter. «La NASA a compté environ 1,3 million de ces objets dans notre système solaire», explique Markus Payer, président de l'Asteroid Fondatioun. Or, il y en a beaucoup plus et «on veut en savoir plus. Voilà une des missions des scientifiques et acteurs dans le spatial, d'observer et explorer ces objets car ils peuvent tomber sur la Terre comme c'est arrivé il y a 66 millions d'années, causant la disparition des dinosaures», ajoute-t-il. Pour s'en protéger, «il faut savoir où ils sont et comment on peut changer leur trajectoire. Il y a des missions en cours où des robots étudient ces astéroïdes».