Golf : La Thaïlandaise Atthaya Thitikul devient N.1 mondiale… à 19 ans!

Getty Images via AFP

La Thaïlandaise Atthaya Thitikul est devenue à 19 ans la deuxième plus jeune numéro un mondiale de l'histoire du golf féminin après un début d'année tonitruant sur le circuit LPGA, a annoncé cette organisation dimanche. La jeune femme, qui a triomphé à deux reprises sur le circuit féminin d'élite basé aux Etats-Unis en 2022 et a obtenu 12 autres places dans le Top-10 cette saison, détrône la Sud-Coréenne Ko Jin-young.

Ko était en tête du classement depuis janvier, mais elle s'est récemment blessée au poignet et s'est retirée du BMW Ladies Championship, le mois dernier en Corée du Sud, après deux mauvais tours. Atthaya est seulement la deuxième joueuse de moins de 20 ans à atteindre le sommet du classement. La Néo-Zélandaise Lydia Ko avait 17 ans lorsqu'elle était devenue N.1 en 2015. Ko est aujourd'hui numéro trois mondiale.

Victoire au championnat de Thaïlande en 2017, à 14 ans

«Cela signifie beaucoup pour mon équipe, ma famille, mes supporters et moi-même», a déclaré Atthaya, qui prendra le départ en tant que numéro un pour la première fois lors du LPGA Japan Classic de cette semaine. Elle a terminé sixième en Corée du Sud il y a deux semaines. «C'est un tel honneur d'avoir mon nom au sommet parmi les plus grands noms de ce sport», a-t-elle ajouté. «C'est très spécial d'arriver au sommet, mais il est beaucoup plus difficile d'y rester».