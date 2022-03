La Tiguan roule hors des chemins tracés par la Golf

Lancée depuis le mois de septembre au Luxembourg, la Tiguan permet à Volkswagen de faire son entrée dans la catégorie des SUV compacts par la grande porte.

L’une ayant un museau plus relevé à sa base (avec un angle d’attaque de 18 degrés pour les spécialistes), qui rend la version Track & Field réellement «off road». Et l’autre, plus élégante (angle de 28 degrés et –3 cm en longueur), prédestinée aux usages plus fréquemment routiers, solution vraisemblablement plébiscitée.