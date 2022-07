Football : La tirade égocentrique de Ronaldo sur les réseaux sociaux

Cristiano Ronaldo s'en est pris à la presse et aux observateurs dans une publication Instagram, alors que les tractations concernant son avenir se poursuivent.

S'il est un excellent coéquipier et un véritable meneur d'homme, Cristiano Ronaldo demeure sujet de temps à autres à de «légères» crises d'ego. Une confiance qui lui a notamment permis de devenir l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire et de battre record sur record… et de se lancer de temps à autres dans des tirades lunaires.