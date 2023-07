Jeux olympiques: La torche olympique en acier sera fabriquée à Florange et Woippy

L'ex-star et légende du sprint et octuple champion olympique, le Jamaïcain Usain Bolt, était présent pour la présentation de la torche olympique.

Le design de cette torche a été révélé en image mardi matin au cours d'une conférence de presse et l'objet s'est promené sur la Seine avec des athlètes, mardi après-midi, à bord du bateau de la délégation française, le «Paquebot».

Et les organisateurs ont vu les choses en grand en conviant, aux côtés notamment du président du CIO, Thomas Bach, l'ex-star et légende du sprint et octuple champion olympique, le Jamaïquain Usain Bolt pour cette présentation. «Je suis très excité de voir la prochaine cérémonie des Jeux sur la Seine», a confié le Jamaïquain.