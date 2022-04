Evasion: La Toscane, de nature fertile et fastueuse

Évasion : La Toscane, de nature fertile et fastueuse

Cette région du centre de l’Italie allie un terroir très faste et des cités où les arts se sont épanouis.

On le sait peut-être moins, mais la Toscane possède des paysages très divers. Au nord, dans les Apennins, se déploie un paysage de montagnes, forêts denses et gorges profondes parfois survolé par un aigle. D’autres horizons montagneux sont à voir dans les Alpes apuanes et la Garfagnana.

Sur le littoral, les plages de sable fin baignées d’une eau claire sont bordées de pins parasols. Entrecoupées de dunes et de maquis. Au large, on peut observer les dauphins et découvrir les sept îles de l’archipel toscan, leurs criques, leurs réserves naturelles. En bordure des monts métallifères, l’ancienne ville étrusque de Volterra sur sa colline est bien connue des fans de «Twilight». Au sud, la Maremme possède des plages plus sauvages. Son arrière-pays composé de marais et de denses forêts de chênes est rustique.