La totalité des terres du Luxembourg touchées par la sécheresse

La sécheresse et les fortes chaleurs sont propices au départ d'incendies, comme ici à Biwer, le 28 juin.

Une étude de l'Observatoire européen de la sécheresse (European Drought Observatory) indique que l'Europe – et plus particulièrement les pays d'Europe centrale - sont concernés par la sécheresse. Début juillet, 75,2% des surfaces en Allemagne étaient touchées, 86,7% en Pologne, 79,4% en Suisse, 88,7% en Belgique… et 100% des terres au Luxembourg.