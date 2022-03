Paris : La tour Eiffel a gagné six mètres

Avec la pose, grâce à un hélicoptère, d’une nouvelle antenne – de 350 kilos –, le célèbre monument parisien culmine désormais à 330 mètres. L’opération a coûté un million d’euros.

Un peu plus près des étoiles: la tour Eiffel culmine désormais à 330 mètres après la pose, mardi, à son sommet, d’une antenne radio de six mètres de hauteur. Quelques badauds et touristes ont bravé la météo pluvieuse, ayant reporté l’opération d’environ trois heures, pour voir le célèbre monument parisien, l’un des plus visités au monde, agrémenté d’une nouvelle antenne qui permettra à l’ensemble de l’Île-de-France d’être couverte par la radio numérique terrestre (DAB+).