A Luxembourg: La tour Eiffel de la place de Paris démontée

À Luxembourg : La tour Eiffel de la place de Paris démontée

L'été se termine et, avec le retour de températures plus respirables et d'une pluie qui manquait cruellement au pays, les décorations estivales de la capitale commencent à partir. La tour Eiffel de la place de Paris, par exemple, a été démontée ce samedi matin par une équipe technique de quelques personnes, aidées d'une grue et emmenée, en plusieurs morceaux, sur un camion.