À Luxembourg: La Tour Malakoff, nouveau quartier général des scouts

La Tour Malakoff, située rue Jules-Wilhelm à Luxembourg, deviendra le siège de l'association Scouting in Luxembourg à partir de l'année scoute 2022/2023. L'inauguration a eu lieu hier soir en présence du Grand-Duc héritier, chef scout, et du ministre Claude Meisch.

La Tour Malakoff, érigée en 1861, accueille des groupes de guides et scouts depuis très longtemps. En 2015, l'association avait fait une demande de rénovation et transformation de la tour. Le chantier s'est terminé l'an dernier. Dorénavant, les réunions et événements de l'association s’y dérouleront. La tour est dotée d'un dortoir équipé de douze matelas ainsi qu’une cuisine et des sanitaires permettant l’occupation par une petite unité scoute.