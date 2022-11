Den Atelier : La tournée anniversaire de The Libertines : «Up the Bracket» arrive à Luxembourg

Concert

Glorifié par la presse musicale britannique et, sans aucun doute, aussi par la notoriété de Pete Doherty: The Libertines est l'un des groupes phares du mouvement rock du début des années 2000, rivalisant avec des groupes comme The Strokes, The Hives, The Vines et The Doves. Les icônes formées par Pete Doherty et Carl Barât, avec leur musique contagieuse et leurs refrains enivrants présentent leur quatrième album studio, la suite d'Anthems For Doomed Youth de 2015. Célébrant leur 20e anniversaire en 2022, The Libertines reviennent à l'Atelier dans le cadre de leur tournée anniversaire «Up the bracket».