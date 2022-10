Rockhal : La tournée «Vikings And Lionhearts» de Amon Amarth & Machine Head

Concert

Deux des groupes de heavy les plus vénérés au monde, les suzerains du métal viking suédois AMON AMARTH et les icônes du métal de la Bay Area MACHINE HEAD s'associent pour la tournée colossale Vikings And Lionhearts. THE HALO EFFECT, un nouveau groupe mettant en vedette cinq sommités du death metal mélodique suédois et des pionniers du genre, se joindra à THE metallic pairing pour ouvrir THE show; Peter Iwers, Daniel Svensson, Jesper Stromblad, Niclas Englin et Mikael Stanne.