«Me at the zoo» : La toute première vidéo YouTube n'est-elle pas celle que l'on croit?

Une vidéo a temporairement affiché, jeudi, une date de publication plus ancienne que celle connue comme la toute première vidéo YouTube, la célèbre «Me at the zoo».

«Nous aurait-on menti toutes ces années?» ont dû se dire des internautes, à la vue d’une nouvelle vidéo qui a circulé sur YouTube, jeudi. Jusqu’alors, la toute première vidéo de la plateforme était connue comme étant la célèbre «Me at the zoo», publiée le 23 avril 2005.

Pour rappel, cette dernière met en scène Jawed Karim, l’un des cofondateurs de YouTube, posant devant des éléphants dans le zoo de San Diego, en Californie. Or, un clip de moins de 50 secondes baptisé «Welcome to YouTube!!!» est mystérieusement apparu avec une date de publication plus ancienne: le 5 avril 2005.

Ne montrant que le logo de la plateforme vidéo et le texte «By: Chad, Steve et Jawed», à savoir les prénoms des cofondateurs du célèbre service (Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim), ainsi que le titre «Welcome to YouTube!!!» elle s’accompagne du tube des années 80 «Jump» de Van Halen. De basse qualité, elle ressemble à s’y méprendre à une vidéo test de l’époque. Mais certains détails suspects révèlent des incohérences avec la prétendue date de publication de la vidéo, qui est désormais non répertoriée. Tout d’abord, sous la vidéo figure le message «Le chat en direct a été désactivé pour cette Première».

Or, à l’époque, cette fonctionnalité permettant de programmer la lecture d’une vidéo à un moment choisi n’était pas encore disponible. Autre détail, le clip a été publié par un mystérieux compte nommé «enn», qui a rejoint la plateforme en septembre 2005, soit plusieurs mois après la prétendue date de publication.

Kimberly Taylor, porte-parole de YouTube, a finalement levé le mystère en parlant à The Verge d’«un problème qui a permis de modifier la date de mise en ligne» de cette nouvelle vidéo, dont la date de publication, le 26 janvier 2023, s’affiche désormais correctement. «Rassurez-vous, la plus ancienne vidéo sur YouTube sera toujours «Me at the zoo», qui a été mise en ligne le 23 avril 2005, par l’un de nos cofondateurs, et a contribué à donner le coup d’envoi de plus de 17 ans de créativité sur YouTube», a assuré la porte-parole.

La vidéo «Welcome to YouTube». Capture d’écran