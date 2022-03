Red Hot Chili Peppers : La trajectoire «dingue» de John Frusciante

Les Red Hot Chili Peppers retrouvent John Frusciante, guitariste virtuose au parcours fou, entre rêve réalisé, addictions-monstres et projets solo baroques.

«Tout le monde parle de Flea (NDLR: bassiste, cofondateur et personnage hors-norme), mais les Red Hot, musicalement, c'est John», décrypte Salomon Hazot, producteur de leurs concerts en France pendant des décennies. «On a tellement la chance de l'avoir, il est passé tellement près de la mort», complète auprès de l'AFP Waxx, guitariste, animateur de l'émission «Foudre» sur RTL2 et de la capsule musicale «Fanzine» sur YouTube.

Le riff du tube «Under The Bridge», c'est Frusciante. Le guitariste joue d'ailleurs ce morceau en live dans un état second, miné par les drogues, sur le plateau du prestigieux Saturday Night Live. La béquille qu'il pensait trouver dans l'héroïne pour surmonter sa nouvelle vie le dévore. «Aujourd'hui, les choses ont changé, mais quand il arrive dans le groupe, c'est un peu le souffre-douleur», relate Waxx. Salomon Hazot le décrit aussi au départ comme «l'enfant au fond de la classe qui baisse la tête, suit les autres, même quand on lui jette des pierres, c'est le surdoué mais personne ne le sait et lui n'en joue pas».