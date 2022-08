Cantines au Luxembourg : La transformation de Restopolis sur la bonne voie

«Objectifs non seulement atteints et même dépassés». La restauration scolaire luxembourgeoise continue sa transformation pour aller vers plus de durabilité. Restopolis proposait au 31 mai dernier désormais 12,38% de produits bio issus de l'agriculture luxembourgeoise, alors que l'objectif pour 2022 avait été fixé à 11%. En outre, les cantines proposent désormais 51,41% de produits locaux, alors que l'objectif pour 2022 avait été fixé à 38%. C'est ce qu'indique Claude Meisch, le ministre de l'Éducation nationale, dans une réponse parlementaire.