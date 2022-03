Luxembourg – La traque des déchets hors la loi s'organise aux frontières

C’est pour s’assurer que les transferts de déchets vers l’étranger se font dans le respect des règles que l’administration effectue des contrôles dans le cadre de l’action territoires propres. Les derniers en date ont été réalisés la semaine dernière à la frontière française, avec les douanes luxembourgeoises. En trois jours, «83 camions et camionnettes ont été contrôlés sur l’A3, près de Dudelange et Zoufftgen, et 28 infractions ont été constatées et sanctionnées (documents manquants, absence d’autorisations…)», a indiqué l’administration hier.