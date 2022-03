«La Traviata» dans un hall de gare

Des stars d'opéra se mêleront aux voyageurs de la gare principale de Zurich mardi soir pour une représentation exceptionnelle de l’œuvre de Verdi.

L'Opéra de Zurich, souvent accusé d'élitisme, souhaite à travers cette expérience rendre l'œuvre de Verdi accessible à une plus large audience, selon le quotidien suisse Le Temps. La représentation jouée mardi soir sera également diffusée en direct par la télévision suisse alémanique SF et sur la chaîne franco-allemande Arte grâce à une complexe installation de caméras dans la gare de Zurich.

«Cette fois-ci, nous tenions à installer l'opéra et nos projecteurs dans un lieu où le quotidien se joue», a expliqué au journal Thomas Beck, le chef du projet à la télévision suisse alémanique. L'idée de cette représentation dans un lieu ouvert à tous a été inspirée d'une expérience de la BBC à la gare Paddington à Londres en 2004, selon Le Temps.

16 caméras et 151 micros

Plus de 200 artistes participeront au spectacle, dont le ténor Vittorio Grigolo. Une répétition générale s'est déroulée dimanche soir dans la gare centrale de Zurich sous l'œil amusé et curieux des passants, a rapporté le quotidien suisse. Vittorio Grigolo, dans le rôle d'Alfredo Germont, interpellait les voyageurs une chope de bière à la main, alors que d'autres chanteurs montaient ou descendaient les escaliers roulants de la gare, captés par 16 caméras et 151 micros.