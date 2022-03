Guerre en Ukraine – La troisième session de pourparlers aura lieu lundi

Les manifestants se sont réunis au pied d’une statue, inaugurée fin 2021 par le président Faustin Archange Touadéra, représentant des combattants russes qui protègent une femme et ses enfants. Nombre d’entre eux ont agité des drapeaux russes et centrafricains en plein coeur de la capitale, près de l’université.

Face à une rébellion menaçante il y a plus d’un an, le président Touadéra avait appelé Moscou à la rescousse de son armée démunie et mal entraînée et des centaines de paramilitaires russes étaient venus s’ajouter à de nombreux autres présents depuis trois ans.