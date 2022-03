Procès au Luxembourg : «La tuer? Non, c’est la mère de mes enfants»

LUXEMBOURG - Un homme de 47 ans a été jugé pour une tentative de meurtre sur son ex-épouse à Steinfort. Vingt ans de prison ferme ont été requis par le parquet, mercredi.

La petite fille d’Adel A. et de L., en revanche, était bien présente et a vu toute la scène. «Vous dites que vous vous préoccupez de vos enfants, mais ils vont très mal. Ils sont aussi victimes dans cette affaire», s’est agacée la juge devant les justifications confuses de l’accusé. «J’ai mal réagi. Tout est de ma faute, mais j’ai changé. J’ai passé deux ans en prison à réfléchir», a-t-il finalement concédé.

Ne retenant «aucune circonstance atténuante» et soulignant «l’acharnement» et la préméditation, le parquet a demandé une peine de 20 ans de prison ferme. Un réquisitoire qui ne correspond pas «aux faits» pour les conseils du prévenu, qui ont réfuté la qualification de tentative de meurtre.

«Tous les jours en te regardant dans le miroir, tu vas penser à moi, a-t-il dit d’après la victime. C’est qu’il ne voulait pas la tuer. Qui plus est, il a visé le visage et pas le cou. Il s’agit de coups et blessures volontaires», a estimé son avocate demandant un sursis probatoire intégral pour l’accusé. «Le rasoir n’est pas un objet pointu pour donner la mort. Il voulait la défigurer dans une improvisation complète, mais pas la tuer», a renchéri Me Philippe Penning. Le jugement a été mis en délibéré. Verdict le 31 mars.