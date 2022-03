Fusillade à Bratislava : La tuerie était le fait d'un quinquagénaire

L'auteur de la fusillade, qui a tué lundi six personnes et en a blessé quatorze autres dans un quartier périphérique de la capitale slovaque, était un homme âgé et non un adolescent.

"Dans une fusillade survenue peu après 10h00, une vingtaine de personnes ont été blessées, dont six mortellement", a déclaré Dominika Sulkova, porte-parole des services d'urgence. "Quatorze personnes, dont un enfant de trois ans, ont été hospitalisées", a-t-elle ajouté, en se refusant de préciser si la septième victime était le tireur lui-même, comme l'indiquaient certains médias slovaques.

La fusillade a eu lieu dans une rue animée, près d'un supermarché et d'un jardin d'enfants, dans le quartier de Devinska Nova Ves situé dans le nord-ouest de Bratislava. Selon la police, les coups de feu ont été tirés par un quiquagénaire qui s'est ensuite donné la mort.

"J'ai vu un homme plus âgé, marcher une arme à la main vers une maison en préfabriqué située près du jardin d'enfant. Après un moment, un homme blessé d'origine rom, dont la famille vit dans la maison, en est sorti en courant. Il est tombé par terre, alors que le tireur tira sur lui encore à deux ou trois reprises", a déclaré Marta Vozbranukova, puéricultrice.

"Après, l'homme commença a tirer dans la rue", a-t-elle ajouté en précisant qu'il n'y avait pas d'enfants dans le jardin à ce moment-là. Le quartier restait fermé à la circulation lundi après-midi. La police s'est refusée pour l'instant à tout commentaire, indiquant qu'elle était en train d'enquêter sur la fusillade. "Le chef de la police et le ministre de l'Intérieur se prononceront lors d'une conférence de presse à 14h30", a déclaré la porte-parole de la police, Jana Bologhova.