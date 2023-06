La «tueuse à la valise» plaide coupable

Une Américaine, surnommée «la tueuse à la valise», a plaidé coupable vendredi aux Etats-Unis pour son rôle dans le meurtre de sa mère, tuée en 2014 à Bali et dont le cadavre avait été dissimulé dans un bagage, a annoncé le ministère de la Justice. Heather Mack, 27 ans, avait été interpellée en 2021 à son retour aux Etats-Unis après avoir passé sept ans en prison en Indonésie pour ce crime. Elle encourt 28 ans supplémentaires et sera fixée le 18 décembre sur sa peine.

Enceinte

Après avoir échangé des messages sur les moyens de la tuer, elle avait fait venir son compagnon, en utilisant la carte de crédit de sa mère. Le 12 août, il était entré dans la chambre de leur victime et l'avait battue et tuée, alors que sa fille restait cachée dans la salle de bain. Le couple avait dissimulé le cadavre de la sexagénaire dans une valise et avait été interpellé le lendemain de l'assassinat. La justice locale les avait jugés en 2015.