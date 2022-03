Tourisme au Luxembourg : La Turquie, ce pays «au potentiel considérable»

LUXEMBOURG - Pour tenter de trouver de nouveaux débouchés touristiques pour le Grand-Duché, une délégation luxembourgeoise s'est rendue à Istanbul pour promouvoir la destination pour les Turcs.

Après le lancement d'une liaison aérienne directe et une connexion ferroviaire entre le Luxembourg et la Turquie, le resserrement des liens entre les deux pays devrait passer par le tourisme. C'est dans ce but que la ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch, s'est rendue à Istanbul. Objectif: promouvoir les attraits luxembourgeois pour les hommes d'affaires et aussi pour le tourisme de masse des Turcs, le pays souhaitant attirer à lui «une économie dynamique avec un marché intérieur de plus de 73 millions de consommateurs», selon le communiqué officiel, publié jeudi.