Hockey sur glace - La Turquie est venue gâcher la fête à Kockelscheuer

Mais la Turquie s'est montrée largement supérieure et le Luxembourg n'a réussi à faire illusion que pendant un peu plus d'une période. Les hommes de Petr Fical ont subi dès le début du match, mais ont d'abord réussi à rester dans la partie grâce aux arrêts de leur gardien Philippe Lepage. Le joueur du Tornado était parti sur de très bonnes bases, remportant des face à face avec Omer Kars (5e) et Gokalp Solak (15e), sauvant même un tir de pénalité face à Serkan Gumus (11e).

Mais il a fini par céder sur un tir lointain de Gumus dévié par Ferhat Bakal (0-1, 14e). Les Turcs ont fait un break dès le retour sur la glace (0-2, 23e) et le Luxembourg a marqué dans la foulée grâce à Michael Cannon, assisté par le débutant Kristian Potucek (1-2, 23e). Mais le troisième but turc est arrivé quelques instants plus tard et les favoris se sont envolés, jusqu'à la réduction de l'écart pour l'honneur de David Church (2-6, 55e).