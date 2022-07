Diplomatie : La Turquie et l'Arménie veulent «normaliser» leurs relations

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian ont échangé lundi par téléphone, une conversation rare pendant laquelle ils ont appelé, à apaiser les relations entre leurs pays longtemps ennemis jurés.

Selon des communiqués identiques, les autorités turques et arméniennes ont indiqué que MM. Erdogan et Pachinian avaient convenu de «l'importance d'un processus bilatéral pour normaliser les relations entre leurs pays».

Cet entretien téléphonique de lundi entre Erdogan et Pachinian intervient alors qu'Ankara et Erevan ont réussi le 1er juillet une percée diplomatique: ils se sont entendus pour autoriser le transport direct de marchandises par voie aérienne entre leurs pays et pour ouvrir le passage de leurs frontières terrestres communes aux citoyens de pays tiers.