Nations League: La Turquie impose sa loi au Luxembourg

«J'ai vécu une soirée presque fantastique, avec un stade plein et une ambiance parfaite. C'était un match de haut niveau, pas du niveau de la Ligue C, il y avait des choses intéressantes, du rythme. Le message avant le match, c'était d'éviter les pertes de balles bêtes qu'on avait faites sur les matches précédents. Mais c'est ça le haut niveau, il faut minimiser les erreurs.On va continuer à travailler, ce sont des matches comme ça qui font continuer à avancer».

«On savait que le Luxembourg serait le meilleur adversaire de la poule et qu'on ne pourrait pas faire cinq ou six matches à la suite avec la facilité qu'on a eue contre la Lituanie et les Îles Féroé. Mais on a réussi à gagner, et je suis fier de ça».