Compétitivité en France : La TVA passera de 19,6 à 20% en 2014

Le gouvernement français a annoncé mardi un «pacte de compétitivité» qui prévoit notamment la hausse de la TVA.

Le taux normal de TVA, actuellement de 19,6%, et les taux réduits de 5,5% et 7% seront remplacés par des taux à 5, 10 et 20%. (AFP)

Ce «pacte de compétitivité reprend la quasi-totalité des préconisations» du rapport de l'industriel Louis Gallois remis lundi, a annoncé le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. «Nous ouvrons une étape majeure et décisive dans la sortie de crise de notre pays et de son économie», a-t-il ajouté. Le crédit d'impôt grèvera le budget à partir de 2014 puisque les entreprises l'obtiendront pour la première fois cette année-là sur leur exercice 2013, et les économies budgétaires seront réalisées en 2014 et 2015. Il sera indexé sur la masse salariale déclarée en France pour des niveaux allant jusqu'à 2,5 fois le salaire minimum.