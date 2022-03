Conflit en Ukraine : La une poignante et percutante d'un journal russe

Le quotidien russe «Novaïa Gazeta» a décidé d'afficher fièrement son opposition aux récents évènements en Ukraine. Peu importe les conséquences.

Le rédacteur en chef Dmitri Mouratov, lauréat du Nobel de la Paix en 2021, a fait le choix de publier ce numéro dans les deux langues du conflit: «Parce que nous refusons de considérer l’Ukraine comme un ennemi et la langue ukrainienne comme la langue d’un ennemi», explique-t-il. On y aperçoit deux colonnes, l'une en russe et l'autre en ukrainien. Le rédacteur en chef a expliqué les raisons de son choix dans une vidéo Youtube, intitulée «Novaïa Gazeta est contre la guerre».