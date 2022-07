Espagne/Portugal : La vague de chaleur responsable de 1 700 décès

L'Organisation mondiale de la santé a appelé à des efforts conjoints pour faire face au changement climatique. 1700 personnes sont mortes en Espagne et au Portugal.

L'Organisation mondiale de la santé en Europe a annoncé vendredi que la vague de chaleur touchant l'Europe était responsable de 1 700 décès dans la seule péninsule ibérique et a appelé à des efforts conjoints pour faire face au changement climatique. Contactée par l'AFP, l'organisation onusienne explique que ce chiffre est une estimation préliminaire basée sur les données des autorités nationales. L'organisation a ajouté que ce chiffre «avait déjà augmenté» et qu'«il continuerait d'augmenter dans les jours à venir».

Selon l'OMS, le véritable chiffre lié à la vague de chaleur ne sera pas connu avant des semaines. «La chaleur tue. Ces dernières décennies, des centaines de milliers de personnes sont décédées à cause de la chaleur extrême pendant des vagues de chaleur prolongées, coïncidant souvent avec des feux de forêt», a déclaré dans un communiqué le directeur de l'OMS Europe Hans Kluge. «Cette année, nous avons déjà été témoins de plus de 1 700 décès inutiles pendant la vague de chaleur actuelle en Espagne et au Portugal seulement», a-t-il ajouté.