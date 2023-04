Espagne: La vague de feux de forêt est désormais «sous contrôle»

Les multiples feux de forêt d’origine criminelle ayant ravagé ces derniers jours les Asturies et la Cantabrie, dans le nord de l’Espagne, ont été stabilisés samedi à la faveur de conditions climatiques plus favorables, ont annoncé les autorités. Dans la région des Asturies, 71 incendies étaient encore en cours samedi midi, contre plus de 90 la veille. Mais la quasi-totalité d’entre eux sont «sous contrôle et stabilisés», a précisé au cours d’un point presse Oscar Rodriguez, le responsable des services d’urgence de la région.