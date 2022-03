La vague du rock suédois déferle

Les quatre Scandinaves de Molotov Jive donneront un concert demain au café Beim Hollänner, à Wickrange. Le groupe de rock a sorti son premier album «When It's Over I'll Come Back Again» en octobre 2007. Publié d'abord en Suède, le disque devient aussi un succès en Allemagne après que le groupe y a joué plusieurs concerts. Peut-on s'attendre au même effet au Luxembourg?