Virus : La variole du singe devrait bientôt changer de nom

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) compte changer le nom de ce virus, jugé trompeur et discriminatoire.

Au-delà du seul virus, il s'agirait aussi et surtout de modifier le nom de ses différentes souches, ainsi que celui de la maladie elle-même. Pourquoi ce changement, au moment où la variole du singe a été repérée dans plus de 40 pays et pourrait bientôt être considérée comme une urgence internationale par l'OMS?