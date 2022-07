Epidémie: La variole du singe bientôt éradiquée aux Etats-Unis?

Épidémie : La variole du singe bientôt éradiquée aux Etats-Unis?

La Maison Blanche a affirmé dimanche que l'épidémie de variole du singe, pouvait être «éliminée» des Etats-Unis grâce à un plus grand nombre de vaccins et de tests de dépistage disponibles, alors que l'OMS a déclenché son plus haut niveau d'alerte sur cette maladie.