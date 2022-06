Au Luxembourg: La variole du singe peut toucher tout le monde, gare à ne pas «stigmatiser»

La communication officielle autour de la variole du singe, depuis plusieurs semaines, pointe-t-elle du doigt une partie de la population, en l'occurrence les hommes homosexuels? C'est en tout cas ce que dénoncent les députés Déi Greng Marc Hansen et Josée Lorsché, lesquels ont interpellé la ministre de la Santé, Paulette Lenert. «Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sont présentés comme courant un risque élevé», rappellent-ils. Force est de constater que vendredi encore, pour annoncer que deux nouveaux cas de variole du singe avaient été détectés au Grand-Duché, le ministère de la Santé insistait sur une «transmission du virus par contacts étroits et intimes» en précisant surtout que «la grande majorité des personnes actuellement touchées» étaient des hommes homosexuels.

Les députés Hansen et Lorsché concèdent «qu'actuellement, les hommes ayant eu des rapports sexuels avec des hommes se retrouvent davantage parmi les personnes infectées», néanmoins les messages transmis par les autorités face à cette nouvelle épidémie doivent surtout rappeler que «la variole du singe se transmet par contact étroit entre les personnes, en particulier au sein d'un même foyer, y compris par voie sexuelle et ce indépendamment de l’orientation sexuelle».

«Une communication axée sur l'orientation sexuelle est doublement contreproductive»

99,4% des personnes infectées cette année dans l'UE et dans l’Espace Economique Européen (EEE) étaient des hommes, justifie en retour le ministère de la Santé. Et sur l'ensemble des cas pour lesquels une orientation sexuelle a été précisée, 99,4% étaient des hommes ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes. «Le ministère de la Santé est d’avis que sa communication est parfaitement en ligne avec celle de l’OMS et du Centre Européen de Contrôle et de Prévention des Maladies, et ne vise en aucun cas à stigmatiser des personnes, mais à donner des informations factuelles pour les protéger», ajoute encore Paulette Lenert.