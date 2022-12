Nucléaire : La veille d’une visite de l’AIEA, l’Iran dit pouvoir enrichir davantage l’uranium

L’Iran a annoncé, samedi, à la veille d’une visite d’experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), avoir augmenté sa capacité d’enrichissement de l’uranium. «Actuellement, la capacité du pays a atteint plus du double de toute l’histoire de cette industrie», a déclaré Mohammad Eslami, le chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, cité par l’agence officielle Irna. «L’énergie nucléaire et la production d’électricité atomique représentent de grandes économies pour le pays et sont efficaces pour réduire la consommation de combustibles fossiles et non renouvelables, et offrir des solutions aux problèmes environnementaux».