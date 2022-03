La vengeance se mange en tourte

Tim

Burton renoue avec Johnny Depp dans «Sweeney Todd: le

diabolique barbier de Fleet Street», comédie

musicale macabre.

Adapté d’une comédie musicale à succès de Broadway, «Sweeney Todd: le diabolique barbier de Fleet Street» raconte l’effrayante histoire d’un barbier londonien, injustement condamné à quinze ans de bagne en Australie par un juge corrompu et libertin qui convoitait sa belle épouse. À son retour, pétri de haine, Sweeney Todd (Johnny Depp) n’a qu’une idée: assassiner l’infâme juge (Alan Rickman) qui, non content d’avoir causé sa ruine et son déshonneur, a provoqué la mort de sa femme et adopté son enfant. Il rouvre son salon et s’acoquine avec une veuve (Helena Bonham-Carter). Sweeney Todd se met à trancher la gorge de ses clients que sa complice transforme en viande dont elle fourre ses tourtes...